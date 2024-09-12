Hatay'da beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Hatay-Gaziantep yolu Kırıkhan ilçe merkezinde meydana gelen kazada, beton mikseriyle çarpışan Fiat Tofaş'ta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hatay'da beton mikseriyle otomobilin çarpıştığı kazada hurdaya dönen Fiat Tofaş'ta bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Hatay- Gaziantep yolu Kırıkhan ilçe merkezi mevkiinde meydana geldi. Aynı istikamette ilerleyen 31 AAF 160 plakalı Tofaş marka otomobil, 06 EAY 260 plakalı beton mikseri çarpıştı. Tofaş'ın hurdaya döndüğü kazada araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Osman E. isimli şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı şahıs Ahmet K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ölen şahıs, cenaze aracıyla morga kaldırıldı. - HATAY