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Hatay'da Beton Mikseriyle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Hatay'da Beton Mikseriyle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Hatay'ın Defne ilçesinde, beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Hatay'da beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde yaşandı. Caddede ilerleyen 31 AGG 50 plakalı Mercedes Benz marka beton mikseri, 31 AOB 926 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ali Ç. ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Ç. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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