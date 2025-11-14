Hatay'da Beton Mikserinin Devrilmesi: Sürücü Hafif Yaralandı
Hatay'da yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan toprak yolda kontrolünü kaybeden beton mikseri devrildi. Sürücü hafif yaralanırken, kazaya karışan mikser iş makineleriyle kurtarıldı.
Hatay'da yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan toprak yolda kontrolden çıkan beton mikseri devrildi.
Kaza, Samandağ Karaçay mevkiinde yaşandı. Tek şeritli yolda ilerleyen beton mikseri, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan tek şeritli toprak yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Yan yatan beton mikseri, iş makinaları ve vinç yardımıyla kurtarıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa