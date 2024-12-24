Üye Girişi
Haberler
Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı
Patlayıcı üretilen fabrikada patlama! 12 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
Fabrikadaki patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
Fabrika patlamasında sabotaj ihtimali mi var? Açıklamalar art arda geldi
12 kişinin hayatını kaybettiği patlama sabotaj mı?
Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam
Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 rakam

Hatay'da Beton Mikseri Kaza Yaptı, Araç Sürücüsü Korku Dolu Anlar Yaşadı

Hatay'da Beton Mikseri Kaza Yaptı, Araç Sürücüsü Korku Dolu Anlar Yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da bir beton mikserinin önüne kattığı otomobil, 150 metre sürüklendi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan araç sürücüsü Türker Özkaya, korku ve endişe dolu anları anlattı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Hatay'da beton mikserinin önüne kattığı otomobili metrelerce sürüklediği korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı hafif yaralı şekilde atlatan araç sürücüsü Türker Özkaya, "Tır, bizi yaklaşık 100-150 metre hiç fark etmemişçesine sürükledi" dedi.

Kaza, Antakya - İskenderun yolu Güzelburç Mahallesi mevkiinde yaşandı. Aynı istikamette ilerleyen Mercedes Benz marka beton mikseri, ışıkların yanmasıyla birlikte Türker Özkaya idaresindeki 34 RN 5762 plakalı otomobili önüne kattı. Korku dolu anların yaşandığı olayda beton mikseri, Özkaya ve personelinin içerisinde olduğu otomobili yaklaşık 150 metre sürükledi. Film sahnelerini aratmayan kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

"Sağ şeritte giderken birdenbire kendimizi tırın önünde bulduk"

Kazayı hafif şekilde atlatan araç sürücüsü Türker Özkaya, tırın aracı sürüklediği anlarda korku ve endişe yaşadıklarını ifade ederek "Film sahnesini andıran bir kaza yaşadım. Işığın yeşile dönmesiyle yola çıktık. Sağ şeritte giderken birdenbire kendimizi tırın önünde bulduk. Tır, bizi yaklaşık 100-150 metre hiç fark etmemişçesine sürükledi. İnanılmaz bir korku ve endişe içerisindeydik. Yanımda bulunan elemanım panikle kendini araçtan atmak istedi. Korku dolu dakikalar yaşadık" dedi.

Trafikte sık sık kazaya karışan hafriyat kamyonu ve beton mikserlerine karşı önlem alınması gerektiğini söyleyen Özkaya, "Biz bu memlekette bir şeyler üretme, bir şeyler yapma ve şehrimizi yeniden ayağa kaldırma gayretindeyiz. Görüyorum ki insan hayatı çok basit ve ucuz. Canımızdan olabilirdik. Bizi katlaya katlaya götürebilirdi, ölebilirdik. Şoförün ifadesi bizi hiç görmediği yönünde. 'Sen nereden çıktın kardeşim, ben seni görmedim bile' dedi" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
img

Noel pazarı saldırganının vasiyeti aracından çıktı
img

Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Husiler'den İsrail'i vurdukları saldırıyla ilgili açıklama: Asla durmayacağız
İsrail'i kalbinden vuran gruptan tarihi tehdit: Asla durmayacağız
Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı: Yer yerinden oynadı
Oyundan çıkarken yer yerinden oynadı
Arda Güler, en olmayacak yere su döktü
Elindeki suyu en olmayacak yere döktü
Suriye'de TSK'nın desteğiyle 300 bin kişilik yeni bir ordu kurulacak
TSK'nın desteğiyle 300 bin kişilik ordu kuruluyor
Yer: Bartın! Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Ev sahiplerinin gözü asgari ücrette! Çok sayıda ilan kaldırıldı
Ev sahiplerinin beklediği tarih! Çok sayıda ilan kaldırıldı

Son Dakika Haberleri

MEMUR ZAM HABERLERİ! 6 aylık enflasyona göre memur maaşları ne kadar olacak? 2025 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? SON DAKİKA Balıkesir'de ne oldu, fabrika neden patladı? Yaralı veya ölü var mı? BİM AKTÜEL 24 ARALIK KATALOĞU! 24 Aralık Salı BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var? Okullar tatil mi? 24 ARALIK hangi illerde okullar tatil edildi? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2025 Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 31 Aralık tatil mi? 31 Aralık yarım gün tatil mi? MASTERCHEF 2. CEKET | MasterChef 2. ceketi kim kazandı? MasterChef 2. ceketi kim giydi? 24 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT 1, TV8 neler var? MÜGE ANLI CANLI İZLE | 24 Aralık Salı Müge Anlı ATV CANLI, HD izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu? 24 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bingöl okullar tatil mi? 24 Kasım Salı Bingöl'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.