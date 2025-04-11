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Hatay'da Berber Dükkanına Silahlı Saldırı: İki Kişi Yaralandı

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İskenderun'da bir berber dükkanına kaskla gelen bir saldırgan, içerideki iki kişiyi yaraladı. Olay sonrası polis ekipleri 1 saat içinde saldırganları yakaladı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir berber dükkanına kafasında kaskla gelerek selam ileten ve kurşun yağdıran şahıs ile yanındaki kişi, polis ekiplerinin 1 saatten kısa süren çalışmasıyla yakalandı.

İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan bir berber dükkanına gelen İsmail E. isimli şahıs, iş yerinde çalışan 2 şahsı yaralamıştı. Motosikletle gelerek kafasındaki kaskla kurşun yağdıran U.E. (19) ve motosiklet sürücüsü, polis ekiplerinin 1 saatten kısa süren çalışmasıyla yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalanan şahıslar, rapor işlemleri için hastaneye sevk edilirken, yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Öte yandan, İ.T. (36) ve E.Ö. (16) isimli yaralı şahısların hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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