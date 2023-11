Hatay'da bazı evler su altında kaldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde geceden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bazı evler su altında kaldı.

İlçede dün gün boyu devam eden yağmur, gece geç saatlerde etkisini artırdı. Fırtınanın da başlamasıyla Deniz Mahallesi'nde denizin taşması ile bazı evleri su bastı.

Evi su basan Hüseyin Sönmez, "Dün gece yoğun bir yağmur, fırtına bastırdı. Sabaha karşı bu şekilde su bastı her yeri. Kepçe ile çıktık evden. Şu an eve nasıl gireceğimizi bilmiyoruz. Kapıyı açsam her yer su olur" dedi. - HATAY