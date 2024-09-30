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Hatay'da Batma Tehlikesi Geçiren Amatör Balıkçı Kurtarıldı

Hatay'da Batma Tehlikesi Geçiren Amatör Balıkçı Kurtarıldı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde şişme lastik botuyla denize açılan 62 yaşındaki bir amatör balıkçı, botunun su alması sonucu batma tehlikesi geçirdi. Sahil Güvenlik ekipleri, hemen harekete geçerek balıkçıyı kurtardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Hatay'da şişme lastik bot ile denize açılan amatör balıkçının botu su alarak batma tehlikesi geçirdi. Akdeniz'de mahsur kalan vatandaşın imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

Olay; Arsuz ilçesi Pirinçlik mevkii bölgesinde meydana geldi. 28 Eylül günü saat 09.43'te Pirinçlik önlerinde bir teknenin su aldığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı Hareket Merkezi ekipleri harekete geçti. İhbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri, 2 metre 40 santimetre boylarında yeşil şişme lastik bot içerisinde 62 yaşında M.A.H. isimli şahsı yarı batık bot içerisinde buldu. Sahil Güvenlik ekipleri batma tehlikesi geçiren bot üzerindeki adamı kurtararak sahile ulaştırdı. Yapılan ilk tespitlerde boğulma tehlikesi atlatan M.A.H., Madenli Yat Limanı'nda hazır durumda bekleyen 112 ekiplerine teslim edildi. Sahil Güvenlik ekipleri su alan lastik botu Madenli Yat Limanı'na çekti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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