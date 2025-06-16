Hatay'da Baraj Kenarına Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Hatay'da Baraj Kenarına Devrilen Otomobilde 3 Yaralı
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Hatay'ın Altınözü ilçesinde sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Hatay'da sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle baraj kenarına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Altınözü ilçesi Yarseli Barajı mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrilerek, baraj kenarına uçtu. Kazada araçta sıkışan 3 yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı şahıslar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiler. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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