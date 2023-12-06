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Hatay'da Banka Dolandırıcılığı Operasyonu: 44 Şüpheli Yakalandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları 20 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 44 şahsı Hatay merkezli İstanbul, İzmir, Mersin, Ankara ve Antalya'da yaptığı operasyonla yakaladı. Şüphelilerden 22'si tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları 20 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 44 şahsı Hatay merkezli İstanbul, İzmir, Mersin, Ankara ve Antalya'da yaptığı operasyonla yakaladı. Şüphelilerden 22'si tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri kendisini telefonla arayan ve banka görevlisi olduğunu söyleyen kişilere parasını kaptırdığı yönünde vatandaşlardan şikayet almaya başladı. Polis bu şikayetler üzerine harekete geçerek savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan takibin sonucunda Hatay merkezli İstanbul, İzmir, Mersin, Ankara ve Hatay'da dolandırıcılık yapan bir çetenin olduğunu tespit etti. Polis şüphelilerin İstanbul'un Kadıköy ilçesinde çağrı merkezi kurduklarını, buradan vatandaşları arayıp bir bankanın müşteri hizmetlerinden arıyor gibi yapıp vatandaşları dolandırdıklarını tespit etti. Polis yaptığı çalışmada şüphelilerin 117 vatandaştan 20 milyon lira dolandırdığını belirledi. Polis bu tespitleri yaptıktan sonra eş zamanlı olarak Hatay merkezli, İstanbul, İzmir, Mersin, Ankara ve Antalya'da operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. Polis dolandırıcıların çağrı merkezini de bastı. Çağırı merkezinde ve evlerde yapılan aramalarda 13 laptop, 8 tablet, 2 kayıt cihazı, 1 para sayma makinesi, 48 cep telefonu, 5 flaş bellek, 6 modem, 20 bin 850 dolar, 585 sterlin ve 8 bin 700 lira nakit para ele geçirildi. Şahıslar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 22'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul İzmir Banka Hatay Dolandırıcılık Adliye Gözaltı Suç Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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