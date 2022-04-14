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Hatay'da baca yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hatay'da baca yangını korkuttu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir lokantanın bacasından yükselen dumanlar korkulu anlar yaşattı.

HATAY (İHA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir lokantanın bacasından yükselen dumanlar korkulu anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesinde faaliyet gösteren bir lokantanın çatı katındaki bacasından çıkan dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir çok iş yerinin bulduğunu sokaktaki baca yangınını büyümeden söndürdü. - HATAY

Hatay'da baca yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samandağ, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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