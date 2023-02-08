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Hatay'da baba ve engelli kızı enkaz altından sağ çıkarıldı

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da baba ve engelli kızı enkaz altından sağ çıkarıldı

Hatay'da enkaz altında kalan baba ve engelli kızı, depremden 38 saat sonra kurtarıldı.

Hatay'da enkaz altında kalan baba ve engelli kızı, depremden 38 saat sonra kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden Beşiktaş Çevre ve Kentsel Arama Kurtarma Derneği ekipleri, Hatay İskenderun'da depremde yıkılan bina enkazından çalışma başlattı. Enkazda Nihat Delatioğlu ve engelli kızı Didem'e ulaşan ekipler, kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun uğraşı sonucu baba ve kızı 38 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Baba kız, sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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