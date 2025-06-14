Hatay'da Baba, Kızını Öldürdü, Eşini Yaraladı

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Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir baba, av tüfeğiyle 12 yaşındaki kızını öldürüp eşini ağır yaraladı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Hatay'da bir kişi, av tüfeğiyle 12 yaşındaki kızını öldürdü, eşini ağır yaraladı.

Olay, Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan 3 katlı binanın 2. katında yaşayan H.İ., eşi Feryal İ. (45) ve 12 yaşındaki kızı İrem İ.'yi av tüfeğiyle vurdu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde 12 yaşındaki İrem'in hayatını kaybettiği ve Feryal İ.'nin ağır yaralandığını tespit etti. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı kadın, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. 12 yaşındaki İrem'in cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Olayın faili babaysa jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Feryal İ.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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