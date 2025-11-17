Hatay'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı
Dörtyol ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, aydınlatma direğine çarparak sürücüsünün yaralanmasına neden oldu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa