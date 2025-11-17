Haberler

Hatay'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı

Güncelleme:
Dörtyol ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, aydınlatma direğine çarparak sürücüsünün yaralanmasına neden oldu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

