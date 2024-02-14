Hatay'da Atıl Durumdaki Araç Lastikleri Yanarak Yangın Çıkardı

Hatay'ın Hassa ilçesinde atıl durumunda olan araç lastiklerinin yanmasıyla başlayan yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin anayol üzerinde yer alan köprünün altında atıl durumda olan araç lastikleri, bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Lastiklerin meydana getirdiği yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ihbar yerine gelen itfaiye ekipleri, lastiklerden çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. - HATAY