Hatay'da Atık Su Çalışmalarında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

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Hatay'ın Dikmece Mahallesi'nde atık su alt yapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti. Olay sonrası AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi ve göçük altında kalan işçiler hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da atık su alt yapı çalışmaları sırasında göçük: 2 işçi öldü

HATAY - Hatay'da atık su alt yapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Dikmece Mahallesi'nde bu sabah saat 10.30'da atık su alt yapı çalışmaları sırasında göçük oluştu. 2 kişinin göçük altında kaldığı ihbarı üzerine AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Göçük altından çıkarılan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ - 3.Sayfa
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