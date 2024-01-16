Hatay'da asker uğurlamasında tehlikeli hareketler yapan motosiklet sürücülerine ceza
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen asker uğurlamasında motosiklet sürücüleri trafik güvenliğini tehlikeye sokarak akrobatik hareketler yapmıştı. Polis ekipleri tarafından tespit edilen 8 motosiklet sürücüsüne toplamda 101 bin 279 TL ceza uygulandı ve 1 motosiklet trafikten men edildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde asker uğurlamasında trafiği tehlikeye sokan 8 motosiklet sürücüsüne 101 bin 279 TL ceza yazıldı.
Dörtyol ilçesinde geçtiğimizde günlerde gerçekleştirilen asker uğurlamasında motosiklet sürücüsü otobüsün önünü keserek tehlikeli anlar yaşatmıştı. Olay üzerine harekete geçen polis ekipleri, akrobatik hareketler ile gürültü yaparak trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve çevreye rahatsızlık veren 8 motosiklet sürücüsü tespit edildi. Motosiklet sürücülerine; 101 bin 279 TL cezai işlem uygulandı, 1 motosiklet trafikten men edildi. - HATAY