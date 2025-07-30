Hatay'da Aşırı Sıcaklar Elektrik Tellerinde Patlamalara Neden Oldu

Hatay'da Aşırı Sıcaklar Elektrik Tellerinde Patlamalara Neden Oldu
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İskenderun ilçesinde meydana gelen elektrik tellerindeki patlamalar, aşırı sıcakların etkisiyle genleşme sonucu gerçekleşti. Vatandaşlar tedirgin oldu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle genleşen elektrik tellerinde meydana gelen patlamalar vatandaşları tedirgin etti.

Olay, İskenderun'a bağlı Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. Sıcak havaların etkisiyle klima ve elektrikli cihaz kullanımının artması sonucu elektrik tellerinde genleşme yaşandı. Genleşmeyle tellerde arka arkaya patlamalar meydana gelirken, kıvılcımlar çevreye saçıldı. O anlar, 19 yaşındaki Oğuzhan Sevinç'in cep telefonu kamerasına yansıdı.

Patlama anını kayıt altına alan Sevinç, "Havaların ısınmasıyla klima kullanımı arttı. Pervaneler çalışıyor, elektrik yoğun kullanılıyor. Geçtiğimiz günlerde elektrik tellerinde kıvılcımlar çıktı. Ardı ardına üç dört defa patlama oldu. Mahalle karanlığa büründü, elektriklerimiz kesildi" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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