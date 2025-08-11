Hatay'da Aşırı Sıcaklar Elektrik Direğindeki Kabloları Patlattı

Numuneevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aşırı sıcak havalar nedeniyle enerji hatlarında kısa devre oluştu ve kablolar patladı. İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Hatay'da aşırı sıcaklar ve yüksek enerji yüklenmesi nedeniyle elektrik direğindeki kablolar patladı.

Olay, Numuneevler Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. Aşırı sıcak havanın etkisiyle enerji hatlarında kısa devre oluştu. Kablolarda meydana gelen patlamalar, havai fişeği andırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekip sevk edildi. Kısa süreli yaşanan elektrik kesintisi ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede giderilirken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
