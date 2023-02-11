Hatay'da asılsız iddialar halkı gerdi 3. Sayfa Haberleri - Hatay'da asılsız iddialar halkı gerdi Deprem bölgesi Hatay'da art arda yayılan asılsız iddialar halkı gerdi. - Hatay'da asılsız iddialar halkı gerdi HATAY - Deprem bölgesi Hatay'da art arda yayılan asılsız iddialar halkı gerdi. 'Baraj patladı' iddiasının ardından 'hırsız var' iddiaları üzerine çevrede bulunan herkes öfkeyle hırsız var denilen bölgeye koşuştu. Güvenlik güçlerinin araya girip araçlardan yapılan anons sonucunda normale dönüldü. Gece yarısı 600 Evler Bölgesi'ndeki alanda çalışma yapıldığı sırada 'hırsız var' söylentisi üzerine çevredekiler ellerine geçirdikleri sopa, kazma, kürek ile bölgeye doğru koşuşturdu. Yaşanan koşuşturma bölgede hareketliliğe neden olurken gerilen ortamın görüntüleri kameralara yansıdı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Deprem Hatay 3. Sayfa Yerel Haberler

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