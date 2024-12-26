Hatay'da Asayiş Operasyonları: 7 Şahıs Tutuklandı

Hatay'da yapılan asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik Antakya, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde yapılan operasyonlarda; silahlı yağma suçundan 17 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan V.D. fiziki takip sonucu Antakya Derince Mahallesi'nde, 8 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan O.D. İskenderun'da, Basit yaralama suçundan ay hapis cezasıyla aranan A.D. Antakya'da, Dörtyol Numunevler Mahallesi'nde meydana gelen H.H.A. ile D.G.'nin kesici aletle yaralandığı kavganın şüphelisi Y.C.G., Tünelkent konteyner kentte meydana gelen kesici aletle yaralama olayının şüphelisi P.Ş. ile Uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Ş.B. Narlıca Mahallesi'nde, 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan E.K. İskenderun'da olmak üzere 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk olunan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY