Hatay'da Aranan Uyuşturucu Zanlısı Yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve ticareti suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.D. Antakya'da polis tarafından yakaladı.

Adli mercilere sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY