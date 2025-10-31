Hatay'da Aranan Uyuşturucu Zanlısı Yakalandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde uyuşturucu suçundan 11 yıl hapis cezası ile aranan A.D., polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve ticareti suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.D. Antakya'da polis tarafından yakaladı.
Adli mercilere sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa