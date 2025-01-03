Hatay'da Aranan Uyuşturucu Sanığı Yakalandı

Hatay'da 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı ve adli makamlarca tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Çalışmalarda; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında adli makamlarca verilen 10 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan N.B. adlı şahıs Üçgedik Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY