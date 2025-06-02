Hatay'da Aranan Üç Suçlu Yakalandı
İskenderun ilçesinde işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle aranan üç kişi yakalandı. Çocuğu kasten öldürmekten hüküm giyen M.C.A., hırsızlık suçundan aran R.Ö. ve basit yaralama suçundan yakalanan M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. R.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer iki şahıs tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 kişi yakalandı
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan asayiş uygulamalarında; çocuğu kasten öldürmek suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.C.A., hrsızlık suçundan yakalama emri bulunan R.Ö., basit yaralama suçundan yakalama emri ve bu suçtan 5 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.B. adlı 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan R.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY