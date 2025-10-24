Haberler

Hatay'da Aranan Üç Kişi Yakalandı

Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, işledikleri suçlar nedeniyle aranan 1'i kadın 3 kişi yakalandı ve tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada işledikleri suçlar nedeniyle adli makamlarca verilen hapis cezası ile aranan 1'i kadın 3 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; Dörtyol İlçesinde vergi usul kanununa muhalefet suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan K.Ö., dolandırıcılık suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.G. ve uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve ticareti suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. adlı 3 kişi yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen biri kadın 3 şüpheli şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
