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Hatay'da aranan şüpheli tutuklandı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli tutuklandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin güvenliği ve huzuru için asayiş olaylarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Arsuz ilçesinde kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaz tehdit ve hakaret olayının şüphelisi H.Y., Uluçınar Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanan şüphelinin üzerinden 1 tabanca ele geçirildi. Şüpheli H.Y. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin güvenliği ve huzuru için asayiş olaylarna yönelik çalışmalar devam ediyor. Bur çerçevede Arsuz ilçesinde 31 Mayıs tarihinde; kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaz tehdit ve hakaret olayının şüphelisi H.Y., Uluçınar Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanan şüphelinin üzerinden 1 tabanca ele geçirildi. Şüpheli H.Y. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Arsuz Hatay Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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