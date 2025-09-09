Haberler

Hatay'da Aranan Suçlu Yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada kasten yaralama, basit yaralama ve uyuşturu ve uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak suçlarından hakkında adli makamlarca verilen toplamda 19 yıl 22 gün hapis cezası ile aranması bulunan M.O. isimli şahıs Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesindeki belirlenen adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
