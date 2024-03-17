Hatay'da aranan şahsa ait konteynerde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Hatay'da aranması bulunan şahsa ait konteynerde; 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından 17 Mart tarihinde Antakya'da bulunan konteyner kentlerde yapılan genel asayiş uygulamalarında basit yaralama suçundan aranan A.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan üst aramasında ve ikamet ettiği konteynerde yapılan aramada; 4,48 gram metamfetamin, 99,68 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY