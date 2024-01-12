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Hatay'da aranan şahıslardan 6'sı tutuklandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik asayiş çalışmalarına devam ediyor. İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde yapılan uygulamalarda 9 kişi gözaltına alındı ve 6'sı tutuklandı.

Hatay'da aranan şahıslara yönelik uygulamalarda gözaltına alınan 9 şahıstan 6'sı tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik asayiş çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde uygulamalar yapıldı. Yapılan uygulamalarda; çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları verilen ve aranmakta olan 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Tutuklama Güvenlik Yakalama Ceza Gözaltı Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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