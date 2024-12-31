Hatay'da Aranan Şahıs Yakalandı ve Tutuklandı
Hatay'da, birden fazla kişi tarafından silahla tehdit suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan R.Y. adlı şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Hatay'da 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sürdürülüyor. Çalışmalarda; birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçundan hakkında adli makamlarca verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan R.Y. adlı şahıs Antakya yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sek edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa