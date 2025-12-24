Defne'de bilişim sistemleri hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
Hatay'ın Defne ilçesinde aranan 2 Yıl 1 ay hapis cezası ile hükümlü T.D. adlı şahıs yakalanarak tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü'nün bilimsel yöntemlerle gerçekleştirdiği çalışmada, hırsızlık suçundan aranan şahısın yakalanması sağlandı.
Hatay'ın Defne ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada yakalanan hapis cezası ile aranan 1 kişi tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle başkasına ait malvarlığı değerlerini ele geçirilmesi hırsızlığı suçundan 2 Yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan T.D. adlı şahıs Defne ilçesinde yakalandı.
Emniyetteki işlemleri sonrası şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. - HATAY
