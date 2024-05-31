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Hatay'da aranan şahıs tutuklandı

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Hatay'da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Hatay'da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak, tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri aranan şahısların yakalamasına yönelik yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan D.E.K. Dörtyol'da yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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