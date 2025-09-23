Haberler

Hatay'da Aranan Kaçakçı Şahıs Yakalandı

Hatay'da Aranan Kaçakçı Şahıs Yakalandı
İskenderun'da yapılan operasyonda, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın eşyayı ülkeye sokma suçundan aranan A.T. yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şahıslara yönelik çalışmada adli makamlarca hakkında kaçakçılık suçu nedeniyle verilen hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan A.T. İskenderun İlçesinde 22 Eylül 2025 günü yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
