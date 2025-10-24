Haberler

Hatay'da Aranan İki Suçlu Yakalandı

Güncelleme:
Hatay'ın Erzin ilçesinde, işledikleri suçlar nedeniyle adli makamlarca aranan U.Y. ve B.C. yakalandı. U.Y.'nin hırsızlıktan 4 yıl 2 ay, B.C.'nin ise uyuşturucu suçundan 2 yıl 7 ay cezası bulunuyordu. Her iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada işledikleri suçlar nedeniyle adli makamlarca verilen hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; Erzin İlçesinde İlçesinde binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan U.Y. ve uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve ticareti suçundan 2 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası bulunan B.C. adlı şahıslar yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
