Hatay'da Aranan İki Suçlu Yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde işledikleri çeşitli suçlar hakkında adli makamlarca verilen hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada Dörtyol ilçesinde birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçundan aranan hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E.T. ile uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek bulundurmak ve kullanmak suçundan aranan 2 yıl hapis cezası bulunan M.Ç. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY