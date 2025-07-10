Hatay'da Aranan İki Suçlu Yakalandı

Hatay'da Aranan İki Suçlu Yakalandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan iki şahıs yapılan operasyonla yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde işledikleri çeşitli suçlar hakkında adli makamlarca verilen hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada Dörtyol ilçesinde birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçundan aranan hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E.T. ile uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek bulundurmak ve kullanmak suçundan aranan 2 yıl hapis cezası bulunan M.Ç. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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