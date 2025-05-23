Hatay'da Aranan İki Kişi Yakalandı

Hatay'da Aranan İki Kişi Yakalandı
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Hatay'ın Arsuz ve İskenderun ilçelerinde işledikleri suçlar nedeniyle aranan iki şahıs, yapılan operasyonda yakalandı. Emniyet ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hapis cezası bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Hatay'ın Arsuz ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası ve para cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Arsuz ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan M.T., dolandırıcılık suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası ve 30 bin TL adli para cezasıyla aranan C.Ü. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar da tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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