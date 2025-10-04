Haberler

Hatay'da Aranan İki Hükümlü Yakalandı
Hatay'ın Antakya ve Arsuz ilçelerinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Hatay'ın Antakya ve Arsuz ilçesinde işlediği çeşitli suçlar nedeniyle adli makamlarca haklında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; Arsuz ilçesi Konarlı Mahallesinde başkasına ait banka veya kredi kartlarının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D. ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. Antakya İlçesinde yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

