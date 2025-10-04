Hatay'da Aranan İki Hükümlü Yakalandı

Hatay'ın Antakya ve Arsuz ilçesinde işlediği çeşitli suçlar nedeniyle adli makamlarca haklında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; Arsuz ilçesi Konarlı Mahallesinde başkasına ait banka veya kredi kartlarının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D. ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. Antakya İlçesinde yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY