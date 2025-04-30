Hatay'da Aranan 9 Suçlu Yakalandı

Hatay'ın Antakya, Arsuz, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışmada işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 9 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antakya, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. İşledikleri hırsızlık, mala zarar verme, uyuşturucu ticareti, silahlı yağma, şiddet, tehdit suçları nedeniyle haklarında adli makamlarca verilen kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranmakta olan H.Ş., B.T., M.S., M.A., S.G., Y.Ö., M.A., C.B. ve B.E. adlı 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY