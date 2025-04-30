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Hatay'da Aranan 9 Suçlu Yakalandı

Hatay'da Aranan 9 Suçlu Yakalandı
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Hatay'ın Antakya, Arsuz, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 9 kişi yakalandı. Emniyet ekiplerinin başarılı operasyonuyla gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

Hatay'ın Antakya, Arsuz, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışmada işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 9 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antakya, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. İşledikleri hırsızlık, mala zarar verme, uyuşturucu ticareti, silahlı yağma, şiddet, tehdit suçları nedeniyle haklarında adli makamlarca verilen kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranmakta olan H.Ş., B.T., M.S., M.A., S.G., Y.Ö., M.A., C.B. ve B.E. adlı 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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