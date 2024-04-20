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Hatay'da Aranan 9 Kişi Yakalandı, Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

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Hatay'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Hatay'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 9 kişiyi yakalandı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesinde 19 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan toplam 9 kişi yakalandı. Operasyonlarda, hırsızlık suçundan M.Ç. ve A.S., yağma suçundan M.Ç., askeri Ceza Kanununa muhalefetten 10 ay hapis cezasıyla aranan M.Ö., kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranan E.Ö., yağma suçundan 3 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan Y.E. ve kasten yaralama suçundan 22 yıl 11 ay 55 gün hapis cezasıyla aranan E.K. ile oto kurşunlama suretiyle mala zarar verme olayının şüphelileri K.M.A. ve M.Y. yakalandı. Ayrıca yapılan ikamet aramalarında; ruhsatsız 9.19 mm tabanca, 14 adet 6.35 mm fişek, 75 adet 9.19 mm fişek, 1 adet 7.65 mm fişek, 4 adet tüfek, 11 adet tüfek fişeği ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen K.M.A., M.Y., E.K., M.Ö., Y.E. ve E.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.S., M.Ç. ve M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hatay Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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