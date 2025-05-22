Hatay'da Aranan 7 Şahıs Yakalandı

Hatay'da Aranan 7 Şahıs Yakalandı
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Hatay'ın çeşitli ilçelerinde işledikleri suçlar nedeniyle aranan 7 kişi, emniyet güçleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Şahıslar, kasten yaralama, dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan aranıyordu.

Hatay'ın Antakya, Arsuz, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası ve para cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antakya, Arsuz, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. İşledikleri; kasten yaralama ile kasten öldürme, kredi kartı dolandırıcılığı, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, mala zarar verme, dolandırıcılık suçları nedeniyle haklarında adli makamlarca verilen hapis cezaları nedeniyle aranan Y.E., Y.C.S., N.H., H.G., A.T., A.C. ve Y.E.D. adlı 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslarda tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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