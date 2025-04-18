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Hatay'da Aranan 6 Suçlu Yakalandı

Hatay'da Aranan 6 Suçlu Yakalandı
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Hatay'ın Antakya, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde, işledikleri suçlar nedeniyle hapis cezasıyla aranan 6 şahıs emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'ın Antakya, Arsuz ve İskenderun ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada işledikleri suçlar nedeniyle hapis cezası ile aranan 6 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İşlediği hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan E.S., kasten yaralama suçundan 4 ay hapis cezasıyla aranan Ö.Ç., silah temini suçundan 9 yıl hapis cezasıyla aranan K.A., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 15 yıl hapis cezasıyla aranan M.M.Y., kadına karşı şiddet ve takip suçundan 1 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.Y. ile Hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan M.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 6 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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