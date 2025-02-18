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Hatay'da Aranan 6 Şahıstan 5'i Tutuklandı

Hatay'da Aranan 6 Şahıstan 5'i Tutuklandı
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Hatay'da emniyet ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda hırsızlık, dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan aranmakta olan 6 şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklandı.

Hatay'da aranan şahıslara yönelik uygulamalarda gözaltına alınan 6 şahıstan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik asayiş çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede İskenderun ve Defne ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan uygulamalarda; hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti ve çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları verilen ve aranmakta olan S.Y., A.M., N.K., Y.Ç., A.G. ve S.H. adlı 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklandı. 1 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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