Hatay'da Aranan 6 Şahıstan 5'i Tutuklandı

Hatay'da aranan şahıslara yönelik uygulamalarda gözaltına alınan 6 şahıstan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik asayiş çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede İskenderun ve Defne ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan uygulamalarda; hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti ve çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları verilen ve aranmakta olan S.Y., A.M., N.K., Y.Ç., A.G. ve S.H. adlı 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklandı. 1 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - HATAY