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Hatay'da Aranan 6 Şahıs Yakalandı

Hatay'da Aranan 6 Şahıs Yakalandı
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Hatay'ın Antakya, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde çeşitli suçlardan dolayı kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı. Emniyet ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

Hatay'ın Antakya, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada işledikleri çeşitli suçlar nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 6 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antakya, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. İşledikleri kredi kartı dolandırıcılığı, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, şiddet, tehdit suçları nedeniyle haklarında adli makamlarca verilen kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan H.H.S., A.H., A.B., E.K., M.Ç. ve H.Ç. adlı 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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