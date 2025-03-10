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Hatay'da Aranan 6 Şahıs Yakalandı

Hatay'da Aranan 6 Şahıs Yakalandı
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Hatay'ın Antakya, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde çeşitli suçları nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 6 kişi yakalandı. Emniyet ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

Hatay'ın Antakya, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışmada çeşitli suçları nedeniyle kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 6 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Antakya, Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. İşledikleri hırsızlık, mala zarar verme, kasten yaralama, silahlı yağma, şiddet, tehdit, yardım ve yataklık suçları nedeniyle haklarında adli makamlarca verilen kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranmakta olan Z.O., M.D., E.O., S.O., A.A. ve A.K. adlı 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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