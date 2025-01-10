Hatay'da Aranan 5 Şahıs Yakalandı

Hatay'da yapılan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda aranan 5 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve ruhsatsız ateşli silah mermi satın alma, taşıma ve bulundurma suçları nedeniyle aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda; 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 25 bin TL para cezası bulunan A.Y. Dörtyol'da, 2 yıl hapis cezasıyla aranan H.C., 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.G., 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Y. ile 15 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan C.A. Antakya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındılar.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk olunan şahıslardan 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY