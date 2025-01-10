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Hatay'da Aranan 5 Şahıs Yakalandı

Hatay'da Aranan 5 Şahıs Yakalandı
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Hatay'da yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanarak mahkemeye sevk edildi. Şahıslar, hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.

Hatay'da yapılan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda aranan 5 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve ruhsatsız ateşli silah mermi satın alma, taşıma ve bulundurma suçları nedeniyle aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda; 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 25 bin TL para cezası bulunan A.Y. Dörtyol'da, 2 yıl hapis cezasıyla aranan H.C., 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.G., 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Y. ile 15 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan C.A. Antakya ilçesinde yakalanarak gözaltına alındılar.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk olunan şahıslardan 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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