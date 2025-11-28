Hatay'da Aranan 5 Şahıs Tutuklandı

Hatay'da Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Narlıca Mahallesinde park halinde bulunan 1 Tır'dan 4 adet akü çalınması olayının şüphelisi N.Ö., cebir, tehdit suçundan 3 Yıl 4 Ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan V.K., hırsızlık suçundan 4 Yıl 2 Ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.K., bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezasıyla aranan A.Ö. ile Y.E.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY