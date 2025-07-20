Hatay'da Aranan 5 Kişi Yakalandı

Hatay'da Aranan 5 Kişi Yakalandı
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Hatay'da gerçekleştirilen asayiş operasyonları sonucunda, hapis cezası ile aranan 5 şahıs yakalanarak tutuklandı. Eşya hırsızlığı, uyuşturucu ticareti, vergi usul kanununa muhalefet ve kredi kartı dolandırıcılığı suçlarından hakkında dava açılan şahıslar, adli makamlara sevk edildi.

Hatay'da yapılan asayiş operasyonlarında işledikleri suçlar nedeniyle hapis cezası ile aranan 5 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik Arsuz, Defne ve İskenderun ilçelerinde yapılan operasyonlarda; bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, vergi usul kanununa muhalefet, kredi kartı dolandırıcılığı suçlarından haklarında adli makamlarca verilen hapis cezası bulunan E.E., S.K., R.O., S.A. ve Ş.Ö. adlı 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk olunan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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