Hatay'da Aranan 5 Kişi Yakalandı

Hatay'da yapılan asayiş operasyonlarında işledikleri suçlar nedeniyle hapis cezası ile aranan 5 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik Arsuz, Defne ve İskenderun ilçelerinde yapılan operasyonlarda; bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, vergi usul kanununa muhalefet, kredi kartı dolandırıcılığı suçlarından haklarında adli makamlarca verilen hapis cezası bulunan E.E., S.K., R.O., S.A. ve Ş.Ö. adlı 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk olunan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY