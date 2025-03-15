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Hatay'da Aranan 5 Kişi Yakalandı

Hatay'da Aranan 5 Kişi Yakalandı
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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan dolayı aranan 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar yaptı. 2 kişi tutuklandı, diğerleri para cezasını ödedikten sonra serbest bırakıldı.

Hatay'da Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada çeşitli suçları nedeniyle hapis cezası ile aranan 5 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 2 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan M.K., Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri alma, taşıma ve bulundurmaktan 10 Ay hapis cezasıyla aranan E.T., kadına karşı basit yaralama suçundan 16 bin 800 TL adli para cezası bulunan İ.K., basit yaralama suçundan 2 bin 240 TL adli para cezası bulunan H.M. ile bin 680 TL adli para cezası bulunan A.Ö. İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındılar.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan M.K. ile E.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahıslar ise para cezalarını ödedikten sonra serbest bırakıldılar. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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