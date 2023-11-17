Hatay'da aranan 4 zanlı yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde İskenderun ilçesinde; hakaret suçundan 2 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan M.G., uyuşturucu madde temin etmek ve kullanmak suçundan 5 yıl 8 ay hapis cezası olan E.G., hırsızlık suçundan 10 ay hapis cezası ile aranan S.O., tehdit-hakaret suçundan aranan S.A. ve kasten yaralama-tehdit suçundan aranan A.İ. yakalandı. Adli işlemlerden sonra şahıslar adliyeye sevk edildi - HATAY