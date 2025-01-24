Üye Girişi
Haberler
Emeklilerin zam farkı ödemesi hesaplara yatıyor

Milyonların beklediği zam farkı hesaplara yatıyor
78 kişiyi hayattan koparan otelin sahibi parayı tünele yatırmış!

Önlem almak yerine parayı nereye harcadığı ortaya çıktı
Bolu'daki yangın faciasında ölenlerin 36'sı çocuk

Yangın faciasında acımızı katlayan bir detay daha
Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı

Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı

Hatay'da Aranan 4 Şüpheli Yakalandı

Hatay'da Aranan 4 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Aranan kişilerin suçları arasında şantaj, hırsızlık, dolandırıcılık ve alkollü araç kullanma yer alıyor.

Hatay'da haklarında verilen kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 4 şüpheli şahıs Antakya, Defne ve Dörtyol ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandılar.

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Çalışmalarda; özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, şantaj ve kadına karşı tehdit suçlarından toplamda 3 yıl 6 gün kesinleşmiş hapis cezası aranan B.S., Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan M.H., Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan N.K., Alkolü araç kullanma suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan Ş.Ş.C. adlı 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten sürpriz ziyaret!
img

Kanallara çıkıp kendini aklamaya çalışıyor ama belgedeki imzaya dikkat
img

Zuhal Topal'ın eşinden Fransa'da kayak oteli paylaşımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuzla'da servis minibüsü dere yatağına düştü: 1 ölü, 15 yaralı

Servis minibüsü dere yatağına düştü! 1 ölü, 15 yaralı
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
Trump'ın nükleer silah endişesi! Bir ülkeyi kafasına taktı

Trump'ın en büyük endişesi! Bir ülkeyi kafasına taktı
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
Survivor Sahra Işık'ın 3 erik için ödediği ücret şoke etti

3 erik için ödediği ücret şoke etti!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.