Hatay'da Aranan 4 Şüpheli Tutuklandı

Hatay'da çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin güvenliğini ve huzurunu sağlamak amacıyla asayiş çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda; kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan M.Ü., bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.S., kadına karşı basit yaralama suçundan 9 ay hapis cezası bulunan B.B ve ailenin korunması kanuna muhalefet suçundan 3 gün hapis cezası bulunan Y.A. isimli şahıslar Dörtyol ilçesinde yakalandı. Yakalanan 4 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı zamanda 16 Ocak tarihinde Kuzuculu Mahallesi'nde F.Y. ve A.İ.'den 53 adet özel reçeteye tabi hap ve 5 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında 191. Kanun maddesinden işlem yapıldı. - HATAY